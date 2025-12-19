Dos ex ministros del Gobierno de Gustavo Petro fueron enviados a la cárcel este jueves 18 de diciembre por haber participado en el entramado de corrupción de la UNGRD. Uno es Luis Fernando Velasco, quien estuvo al frente del Ministerio de Interior, y el otro Ricardo Bonilla, de Hacienda.

Sobre este último se conocieron por medio de redes sociales los momentos en que fue notificado de su orden de privativa de libertad y en que funcionarios del CTI de la Fiscalía realizan la captura de manera oficial en pleno Juzgado.

En un primer video, revelado por La FM, se le ve al exministro Bonilla escuchar la decisión, al parecer en medio de lágrimas.

🧵 El exministro Ricardo Bonilla, presente en el Tribunal de Bogotá, recibió entre lágrimas la imposición de la medida de aseguramiento en su contra en centro carcelario.



Este es el momento en el que anuncia que no se pronunciará ante la magistrada y que será su defensa la que… pic.twitter.com/Ck0edsXzTa — La FM (@lafm) December 18, 2025

Una segunda imagen, de RCN, capta el momento exacto en que los funcionarios del CTI de la Fiscalía lo capturan y le explican el procedimiento.

🔴#ATENCIÓN | El exministro Ricardo Bonilla es capturado #AEstaHora por el CTI y la Policía Judicial

La decisión de enviar a los exministros a la cárcel la tomó este jueves 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá argumentando que ambos representan un riesgo para el desarrollo de la investigación, razón por la cual la magistrada del despacho, Aura Alexandra Rosero, negó la medida de detención domiciliaria que había pedido la defensa y señaló que la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea, necesaria y proporcional para los imputados”.

Ante esta decisión, los representantes de ambos exministros anunciaron que apelarán la medida. Además, vale mencionar que en este caso tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la detención domiciliaria de los ex jefes de cartera. Por esto, el Ministerio Público presentará recurso de reposición y apelación.

En su momento, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, advirtió que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.

Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (...). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.

Hay que recordar que tanto Bonilla como Velasco son señalados de supuestamente haber entregado contratos a allegados congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.