En Medellín un niño de 5 años fue encontrado completamente solo dentro de una vivienda del sector La Quiebra, en el barrio Juan XXIII, comuna 13.

El hecho ocurrió en plena madrugada del pasado miércoles, cuando habitantes de la zona escucharon los gritos y el llanto del menor pidiendo ayuda.

Los vecinos estaban preocupados y avisaron de inmediato a la Policía Nacional, lo que permitió una rápida reacción de las autoridades.

Una patrulla de vigilancia llegó al lugar y confirmó que el niño estaba solo y no había rastro de sus padres o cuidadores.

Asimismo, el caso fue asumido por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que brindó acompañamiento emocional al menor y coordinó su traslado hacia la Comisaría de Familia de Emergencia.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín informó que el niño recibió atención prioritaria bajo las rutas de restablecimiento de derechos y quedó bajo custodia de la autoridad competente.

Además están preocupados porque según cifras oficiales, Medellín ha otorgado 9.419 medidas de protección a niños, niñas y adolescentes en lo corrido del año.

El Código Penal Colombiano establece que abandonar a un menor de 12 años o a una persona incapaz de cuidarse puede acarrear penas de 32 a 108 meses de prisión.