Colombia se prepara para un nuevo ciclo electoral en 2026, año en el que el país elegirá Congreso y presidente para el periodo 2026-2030.

Lea más: Petro afirma que Trump “está desinformado”, tras advertencia de que será “el siguiente”

Con el movimiento de personas entre ciudades e incluso al extranjero desde las últimas elecciones, la Registraduría Nacional inició un proceso para que los ciudadanos puedan actualizar su lugar de votación.

La entidad ya habilitó cerca de 400 puntos de inscripción distribuidos en centros comerciales y zonas de alta afluencia en todo el territorio nacional.

puestos_de_votacion_2.jpg

El trámite está dirigido a quienes cambiaron de residencia, a los colombianos que regresaron del exterior de manera permanente y a quienes aún no hacen parte del censo electoral porque tienen cédulas expedidas antes de 1988.

El propósito es facilitar la participación electoral y evitar que los votantes tengan dificultades para desplazarse el día de las elecciones.

Ver más: Moción de censura contra Mindefensa: denuncian casos de ‘falsos positivos’ durante el gobierno Petro

Asimismo, la mayoría de los puestos de inscripción atienden entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., aunque se recomienda consultar los horarios específicos en la página oficial de la Registraduría. Además de estos puntos fijos, la entidad desplegó una campaña móvil que recorrerá universidades, parques y plazas de distintas ciudades.

En Bogotá, por ejemplo, durante diciembre los ciudadanos podrán inscribirse en sitios como Corferias, Expoartesanías, la Plazoleta Templo El 20 de Julio, el Jumbo del 20 de Julio y la Alcaldía Local de Los Mártires.

Inscripción desde el exterior

Los colombianos que viven fuera del país y aún no están registrados en un consulado también podrán actualizar su puesto de votación. La Registraduría anunció que en las próximas semanas habilitará un código QR que permitirá realizar el trámite virtualmente, con verificación biométrica facial como medida de seguridad.

Lea también: Claudia López radicó más de 1 millón 200 mil firmas para avalar su candidatura a la Presidencia

Fechas clave

Según el calendario de la Misión de Observación Electoral (MOE):