Múltiples reacciones desde distintos sectores políticos ha provocado la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, sobre que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al ser preguntado el miércoles 10 de diciembre por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

El líder estadounidense afirmó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.

Respuesta de Petro a Trump

Gustavo Petro respondió horas después diciendo que Donald Trump “está desinformado” sobre Colombia.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, expresó Petro al leer durante un consejo de ministros televisado un mensaje que dijo que publicará en X.

Reacciones

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, sugirió a través de su cuenta de X que la advertencia de Trump es una “consecuencia” del polémico manejo que le ha dado Petro a su política de ‘paz total’.

“Petro debe saber que esto no es un juego. Pactar con criminales y tranzar con ellos trae consecuencias”, escribió.

Camilo Romero, precandidato presidencial y ex embajador de Colombia en Argentina, rechazó la “amenaza” del presidente de EE. UU., calificándola de repudiable.

“Trump acaba de amenazar a Petro y a Colombia. Decir que será el siguiente, como si se tratase de ejecutar una lista de exterminio político, es repudiable y una alerta a la democracia. El reyezuelo está interviniendo en la campaña de 2026 y Colombia debe rechazarlo. ¡Pa’lante!“, dijo.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, señaló que la advertencia de Trump podría significar que Petro terminará preso en EE. UU.

“Será que finalmente Gustavo Petro terminará con pijama naranja pudriéndose en una cárcel norteamericana? El presidente Trump advirtió al que se hace llamar hermano de los guerrilleros narcotraficantes”, publicó en X.

El senador León Fredy Muñoz, de Alianza Verde, advirtió que Donald Trump podría estar planeando un golpe de Estado contra el Gobierno de Colombia.

“Le dice “serás el siguiente” ¿El siguiente en qué? ¿Acaso Estados Unidos quiere hacerle un golpe de Estado a Petro? TODAS las fuerzas democráticas de este país tenemos que rodear al presidente. COLOMBIA ES SOBERANA", aseveró.