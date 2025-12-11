El Gobierno de Colombia revocó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como su primer embajador en Palestina, después de que Israel impidiera su llegada a Cisjordania y con ello la formalización de su misión dentro del plazo legal, según informó este jueves el propio designado.

“La decisión arbitraria y de desconocimiento de los Acuerdos de Oslo y de negación de la posibilidad del Estado Palestino por parte del Gobierno de (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu, ha hecho imposible mi llegada a Cisjordania y tomar posesión del cargo, motivo por el cual el nombramiento ante el inmenso pueblo Palestino ha expirado y hoy he recibido el derogamiento del decreto”, señaló Ospina en X, donde publicó la orden de la Cancillería, fechada el 5 de diciembre.

Ospina, quien fue alcalde de Cali entre 2008 y 2011 y nuevamente en el periodo 2020-2023, había sido nombrado en mayo y posesionado en junio, un año después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenara la instalación de una sede diplomática en Ramala, capital administrativa palestina.

Sin embargo, Israel nunca autorizó su ingreso a ese territorio y no pudo viajar ni entregar sus cartas credenciales, un trámite que por normativa debe completarse en un máximo de seis meses.

Ospina aseguró que propuso alternativas a la Cancillería para asumir el cargo, incluida la posibilidad de operar desde un tercer país con una sede concurrente.

“Pero fue un imposible, diría (que) ‘las tradiciones diplomáticas’ pueden más que la importancia de la vida y la paz entre palestinos e israelís”, criticó.

También agradeció a Petro por su designación y lo instó a mantener la intención de abrir la Embajada en Palestina.

“Aunque jamás logré representar a nuestro pueblo y país ante el gobierno Palestino, quiero sinceramente a nombre de mi familia y región, agradecer la designación y solicitarle que no desfallezca en la intención de que un colombiano instale una Embajada en Palestina en el reconocimiento de un Estado y acompañamiento a los connacionales que allí viven”, concluyó.

Petro ha sido uno de los líderes políticos globales más activos en defensa de la causa palestina y crítico de la ofensiva israelí en Gaza. En mayo de 2024 rompió relaciones diplomáticas con Israel y ordenó instalar una Embajada en Ramala.

Colombia reconoció a Palestina como Estado el 3 de agosto de 2018, cuatro días antes de que el entonces presidente Juan Manuel Santos entregara el cargo a su sucesor, Iván Duque.

El país andino cuenta actualmente con una sección consular en Ramala, en Cisjordania, que depende de la embajada en Tel Aviv.