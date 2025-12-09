La Policía informó este martes en un comunicado que hubo 333 personas quemadas, entre ellas 106 menores de edad, durante la Noche de Velitas y el puente festivo de la Inmaculada Concepción.

“Según el Instituto Nacional de Salud (INS), este año se presenta una reducción del 18% en personas lesionadas, pasando de 405 casos en 2024 a 333 en 2025. Sin embargo, 106 de las víctimas son menores de edad, un llamado urgente a la corresponsabilidad de las familias y a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”, se lee.

Indica en este sentido la entidad policial que ha ejecutado 4.389 planes de control, logrando la incautación de más de 5 toneladas de pólvora, un incremento del 64% frente al año anterior, evitando así tragedias y protegiendo la vida de miles de ciudadanos.

La Policía, que vigiló con más de 22 mil hombres y mujeres policías la jornada, reportó además que “el país registró una reducción del 7% en los homicidios durante el fin de semana, un resultado que refleja el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida. La atención oportuna de 67.965 motivos de policía en las 4.601 zonas de atención permitió intervenir situaciones de riesgo y salvar 10 vidas”.

En este sentido expuso que en lo corrido de diciembre, el homicidio presenta una disminución del 13%, lo que significa 45 vidas preservadas frente al mismo periodo de 2024.

Adicionalmente, desde el 1 de diciembre se han incautado 227 armas de fuego, 14.024 armas cortopunzantes y 82 armas neumáticas, de aire, de fogueo o de letalidad reducida, fortaleciendo la prevención de delitos que afectan directamente la seguridad ciudadana.

Y en materia de movilidad, agrega el documento, más de 4 millones de vehículos se desplazaron por las vías nacionales durante el fin de semana. Se presentaron 140 siniestros viales, que dejaron 183 personas lesionadas y lamentablemente 43 fallecidas.

Se impusieron 5.820 comparendos, entre estos 74 por embriaguez, 37 por exceso de velocidad, 105 por sobrecupo y 5.604 por otras infracciones al Código Nacional de Tránsito.

“En cuanto a la convivencia, la Policía Nacional atendió 119.077 llamadas relacionadas con diferentes comportamientos ciudadanos, entre ellas 3.355 por uso indebido de pólvora, 16.637 por perturbación de la tranquilidad, 3.844 por violencia intrafamiliar y 95.241 por otros motivos que requirieron orientación e intervención policial. Cuando la mediación no fue suficiente, fue necesario imponer 1.436 comparendos por riñas, 67 por ruidos o sonidos molestos, 2.774 por comportamientos que afectan la relación entre personas y autoridades, 140 por afectación a la tranquilidad y 314 por comportamientos que impactan la actividad económica”, concluye el boletín.