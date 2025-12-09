El pasado 24 de octubre de 2025, el gobierno de Venezuela liberó a 17 colombianos que permanecían detenidos en cárceles de ese país, tras varios meses de diálogos liderados por la Cancillería colombiana.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro decidió frenar la liberación de 89 colombianos presos en Venezuela, que estaba prevista para noviembre, debido a supuestas declaraciones de la canciller colombiana que habrían generado molestia en su gobierno.

La medida se tomó justo después de que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, diera declaraciones al medio Bloomberg en Madrid sobre posibles alternativas para que Nicolás Maduro saliera del poder. Entre ellas, habría mencionado la posibilidad de que no tuviera que ir a prisión.

Según Bloomberg, Villavicencio les aseguró que “Maduro estaría dispuesto a aceptarlo. Podría irse sin necesidad de acabar en la cárcel; otra persona podría liderar esa transición y permitir elecciones legítimas”.

La canciller agregó, al medio antes mencionado, que este plan de salida segura para Maduro podría ser ahora “la opción más sana”. Sin embargo, habría advertido que la iniciativa requeriría del respaldo de la oposición venezolana, encabezada por la Nobel de Paz María Corina Machado.

Ante esto, el Gobierno colombiano señaló que las declaraciones de Villavicencio fueron “tergiversadas” por la opinión pública y los medios de comunicación, lo que generó molestia en el régimen venezolano y terminó afectando el avance de las negociaciones para lograr nuevas liberaciones.