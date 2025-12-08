Espectaculares imágenes dejó la nevada que cayó el domingo 7 de diciembre durante más de 12 horas en el Parque Nacional Natural El Cocuy, ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.

La prolongada precipitación sorprendió a los guías locales, visitantes y montañistas, quienes no dudaron en captar en video con sus celulares como caía la nieve e iba cubriendo el paisaje.

De acuerdo con los guías del parque, desde hace varios años no nevaba durante tanto tiempo y con tanta intensidad, por lo que se trató de un completo espectáculo natural.

Los senderos, la vegetación, las rocas y los picos terminaron cubiertos de una gruesa capa de nieve, volviendo totalmente blanco el paisaje.

Los visitantes se hicieron fotos y videos en los tres senderos habilitados para conocer el Parque Nacional Natural El Cocuy, que son: el Púlpito del Diablo, el Ritacuba Blanco y la Laguna Grande de la Sierra.

Una impresionante nevada cubrió el Ritacuba Blanco mientras varios montañistas ascendían por el Nevado del Cocuy. Los guías aseguran que hacía años no veían una caída de nieve de esta magnitud. ⬇️ pic.twitter.com/okn2zsWgt0 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 7, 2025

Desde hace unas semanas han sido reforzados los controles a las actividades ecoturísticas en el parque, tras el ingreso no autorizado de tres personas al área del glaciar del Ritacuba Blanco el 28 de noviembre de 2025.

Ante esto, la Alcaldía de Güicán de la Sierra, en conjunto con Parques Nacionales Naturales y la Policía Nacional adoptaron nuevas medidas para garantizar la protección del ecosistema, así como la seguridad de los visitantes.

A través de un comunicado, Parque Nacional Natural El Cocuy recordó que el recorrido está habilitado únicamente hasta el borde glaciar. Las zonas glaciares deben mantenerse intactas, sin pisarlas ni intervenirlas.

Enfatizó además en que dentro del Parque no se contemplan actividades de pernocta ni campamentos. El ingreso de equinos y mascotas, así como la extracción de flora o fauna silvestre, está fuera de las prácticas permitidas.

“Nuestra prioridad es asegurar que todos los visitantes respeten las normativas de conservación y disfruten del parque de manera responsable”, sostuvo.