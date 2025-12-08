Un nuevo episodio de violencia rural sacudió este domingo 7 de diciembre al sur del Tolima, donde un grupo de disidentes de las Farc hostigó a unidades de la Policía en el corregimiento El Limón, zona rural de Chaparral.

El ataque, ocurrido en horas de la tarde, encendió las alarmas de las autoridades departamentales, que advirtieron sobre el riesgo que estas acciones representan para la estabilidad y seguridad de la región.

Asimismo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, rechazó de manera contundente la incursión armada y la calificó como “un a ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”.

Según Adriana Matiz, los responsables “pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”. A su vez, lamentó que el Tolima enfrente nuevamente hechos que evocan épocas de violencia superadas y señaló que su administración trabaja para impedir que el miedo vuelva a convertirse en parte del día a día de la población.

“La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles”, afirmó Matiz, insistiendo en que la seguridad ciudadana seguirá siendo uno de los ejes centrales de su gobierno.

Finalmente, la gobernadora envió, además, un mensaje de respaldo a los habitantes de Chaparral y de la zona rural afectada. “¡el Tolima se respeta! Y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”.

Rechazo total. No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas. — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) December 8, 2025

Entre tanto, las autoridades continúan analizando la situación para determinar posibles riesgos adicionales y fortalecer las medidas de protección en el sector.