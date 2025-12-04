La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, va a completar un año desde que fue imputada, en diciembre de 2024, por el entramado de corrupción al interior de la Ungrd, por el caso de los carrotanques para La Guajira.

Leer más: Hombre iba remitido a una clínica por problemas de azúcar y murió en accidente de la ambulancia que lo transportaba

Ahora, la defensa de Ortiz pretende solicitar su libertad por vencimiento de términos, luego de que una juez especializada de Bogotá se viera obligada a suspender la audiencia preparatoria del juicio contra la exconsejera, programada para este miércoles.

Aunque todo estaba listo para iniciar este 3 de noviembre la audiencia contra la exconsejera presidencial, su abogado, Mauricio Camacho, solicitó la suspensión de esta diligencia, al asegurar que no ha podido acceder a varias de las pruebas descubiertas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ver también: Un hombre muerto y otro herido dejó ataque sicarial en el barrio Villa Estadio

El jurista indicó también que está a la espera de que los jueces de control de garantías le resuelvan peticiones que ha formulado para acceder a la búsqueda selectiva en base de datos de información, que considera de suma importancia para su estrategia de defensa.

Cabe resalar que la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes civiles de las víctimas no se opusieron a la suspensión de la diligencia, pero sí advirtieron que la exfuncionaria podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

Le sugerimos: ¿Cuántas velitas se deben encender el 7 de diciembre?

Por su parte, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, dejó en claro que Sandra Ortiz Nova fue imputada hacia el mes de diciembre del 2024 y muy pronto se cumplirá un año desde la fecha de formulación de cargos en su contra.