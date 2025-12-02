Pese a que en muchos municipios y las principales ciudades del país el uso de pólvora está prohibido, es común, principalmente en el mes de diciembre, que muchos habitantes lo hagan como parte de una “costumbre”.

Sin embargo, el uso de pólvora dentro de espacios residenciales es cada vez más rechazado por los mismos residentes. Esto quedó demostrado en el conjunto Agua Clara, ubicado en el barrio El Trapiche de Bello, Antioquia, donde un vecino decidió lanzarle agua a otros que estaban lanzando voladores desde un balcón.

Todo quedó grabado en video por parte de uno de los vecinos del conjunto y luego difundido por redes sociales. En las imágenes se observa que un hombre lanza varios voladores desde el balcón de su apartamento, mientras se le reclama para que no lo siga haciendo.

En redes sociales varios usuarios aseguraron que este comportamiento no es nuevo dentro del conjunto y que genera malestar porque en ocasiones lo hacen de noche sin dejar dormir a los demás residentes.

En el video se nota cómo en un momento desde arriba le cae agua a uno de los hombres que lanza los voladores, por lo que deciden entrar al apartamento y no seguir haciéndolo.

El comportamiento ha generado cientos de comentarios en redes sociales, la mayoría rechazando el actuar de los hombres, no solo por la prohibición sino por la molestia que produce en los demás vecinos.

#KARMA 🤭 Irresponsable sujeto recibió una lección cuando se preparaba para lanzar pólvora desde su apto en unidad Agua Clara, b/El Trapiche de Bello (Antioquia). Otro valiente vecino le "aguó la fiesta" al indoviduo tras acertarle un valde de agua helada desde un piso superior. pic.twitter.com/3pmG9ijZ8g — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 1, 2025

Soledad endurece medidas al uso y venta de pólvora durante la temporada de fin de año

La Alcaldía de Soledad anunció que redoblará los controles sobre el uso y la comercialización de pólvora durante la temporada navideña. Para ello expidió el Decreto 00109 del 24 de noviembre de 2025, que establece medidas de control, vigilancia y prevención relacionadas con el uso, producción y venta de pólvora, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y licor adulterado.

A partir de la primera semana de diciembre comenzará la socialización de la campaña educativa asociada a esta norma, que también busca reducir los riesgos por balas perdidas y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Entre las prohibiciones establecidas en el municipio están el uso, manipulación, porte y tenencia de pólvora por parte de menores de edad y personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

También se prohíbe el uso de pólvora en el espacio público sin autorización y sin personal técnico certificado, así como su transporte en vehículos de servicio público y su presencia en zonas de alto riesgo como estaciones de servicio, colegios, hospitales y depósitos inflamables.