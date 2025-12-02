La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado este martes en el que responde a una publicación que el presidente Gustavo Petro hizo el día anterior sobre una supuesta intervención de Estados Unidos en los software de las elecciones colombianas.

“Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU., eso sí se llama preparar un fraude”, escribió el mandatario en su cuenta de X en la noche del lunes 1 de diciembre.

Petro reaccionó de esta manera a una imagen publicada por el periodista Gonzalo Guillén en la que se ve el logo de la embajada de EE. UU. en la página oficial de la Registraduría.

“Es cuando menos aberrante que la Registraduría diga en su página oficial que el escrutinio de los votos en Colombia está intervenido abiertamente por la embajada de Estados Unidos y no pase nada”, denunció el comunicador.

Porque la registraduria deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EEUU, eso sí se llama preparar un fraude. https://t.co/rdODUC85B3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Ante la acusación del jefe de Estado sobre un supuesto plan de fraude para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Registraduría aclaró que lo que aparece en su página web con el apoyo de la embajada de EE. UU. en Colombia es un anuncio promocional de la ‘Línea Anticorrupción 157’.

Recordó que esta herramienta para denunciar actos de corrupción fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente Gustavo Petro y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional.

“Luego del lanzamiento de esta línea, fue la misma Policía Nacional la que le solicitó a la Registraduría incluir en su página web el anuncio promocionando la ‘Línea Anticorrupción 157’. Esta iniciativa, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Transparencia, cuenta con el apoyo de organismos internacionales como la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, explicó.

Sostuvo que “el mismo Gobierno, durante la presentación oficial de esta iniciativa, dio a conocer que la ‘Línea Anticorrupción 157’ es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024″.

La Registraduría afirmó que esta entidad es solo una de las diferentes institucionales estatales que se han sumado a esta iniciativa del Gobierno que busca promover la denuncia de actos de corrupción.

Por esta razón cuenta en su página web oficial con un aviso con la información de esta línea.

En ese sentido, la Registraduría desmintió los señalamientos de Gustavo Petro indicando que “los organismos internacionales que apoyan esta estrategia del Gobierno no tienen ninguna relación ni con el proceso ni con el software de escrutinio en Colombia”.

“Es de recordar que el escrutinio mediante el cual se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones en nuestro país es realizado por jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos. Poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia”, concluyó.