La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado este domingo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y demás organismos competentes para que fortalezcan las medidas de protección para las comunidades aledañas al volcán Puracé tras el cambio de alerta a naranja por un “incremento notorio” en su actividad.

El Ministerio Público señaló que se deben extremar los planes de contingencia debido a que “el incremento en la emisión de gases y la caída de ceniza ha generado preocupación en los cabildos indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé, así como en los habitantes de Popayán, donde el aire se ha visto afectado por el fuerte olor a azufre”.

Ante esta situación, los organismos de socorro han emitido recomendaciones a la población e, incluso, ordenado la evacuación de al menos 70 personas del municipio de Puracé.

Por esto la Procuraduría instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a activar los Comités de Emergencia y a trabajar de manera articulada, adoptando planes de contingencia para prevenir riesgos y responder oportunamente ante eventuales emergencias.

Por último, recalcó la necesidad de garantizar que las personas evacuadas reciban atención en condiciones dignas, con albergues adecuados y prestación de servicios esenciales.

El volcán Puracé registró el sábado un incremento significativo de los parámetros monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que presentan aumento de sismos, emisiones de gases y ceniza con columnas superiores a los 1.000 metros.

Según el SGC, la sismicidad continúa localizada en niveles superficiales bajo el cráter. Aunque pueden presentarse fluctuaciones temporales en los niveles de actividad, una disminución momentánea no implica estabilidad.

​La Ungrd activó el sábado la Sala de Crisis Nacional para articular las acciones y esfuerzos con las autoridades territoriales, los organismos operativos y los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, con el fin de reforzar el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar las medidas de preparación.