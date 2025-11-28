Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cuatro hombres señalados como responsables de almacenar seis toneladas de marihuana en una finca de Antioquia. Tras su captura fueron identificados como Bernardo Alfonso Zuluaga Escobar, Juan Camilo Piedrahita Londoño, Jhon Alexander Franco Mira y Jholver Navales Escobar.

Por los mismo hechos el togado impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio a Blanca Nury Torres Torres, y medida no privativa de la libertad para Carmen Rosa Valencia Chajui.

Estas personas fueron detenidas por la Policía en una finca de Girardota, Antioquia, en donde fueron incautadas seis toneladas de marihuana y cinco armas de fuego de diferente calibre.

Según la investigación adelantada por un fiscal de allanamientos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), el pasado 15 de noviembre, los procesados fueron sorprendidos en flagrancia cuando descargaban la marihuana que, al parecer, fue transportada desde Corinto, Cauca, y tenía como destino final varias plazas de vicio ubicadas en los barrios Trinidad y Buenos Aires de la capital antioqueña.

También encontraron e inmovilizaron un camión que había sido hurtado en abril de este año, así como cinco vehículos.

“Se estima que el valor de los elementos incautados supera los 10 mil millones de pesos”, detalló el ente acusador en un comunicado.

De acuerdo con su responsabilidad individual, los investigados fueron imputados por los delitos de tráfico de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles; receptación, falsedad marcaria, uso de documento falso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Por petición de la Fiscalía, el juez ordenó además la incautación con fines de comiso de los automotores y del dinero en efectivo encontrado en el lugar.