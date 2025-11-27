Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por los delitos relacionados con supuestos hechos irregularidades en el caso Fucoso.

De acuerdo con el ente acusador, el exdiputado del Atlántico es responsable de la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente, tráfico de influencia, falsedad en documento privado en calidad de coautor, y falsedad ideológica en documento público.

“A usted, señor Nicolás Fernando Petro, se le hace la imputación de cargos, puesto que los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es, el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyosy de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, explicó en su momento la fiscal Lucy Laborde.

Por otro lado, la fiscal retiró el cargo de falso testimonio que iba a ser imputado contra el hijo del presidente.