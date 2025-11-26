El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC) emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios eviten ser estafados durante la jornada de Black Friday, que se realizará en el país el próximo 28 de noviembre.

El ‘viernes negro’ ha ganado protagonismo en Colombia como motor del comercio electrónico, pero esto representa también un escenario de alta vulnerabilidad ante el incremento de ataques informáticos o cibernéticos.

Ante esto, el Ministerio TIC y el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) activaron una campaña de prevención para que compradores, entidades financieras y comercios reduzcan el riesgo de caer en estafas digitales, fraudes, o robo de información confidencial.

Según la cartera, durante 2024 se registraron en el país más de 36.000 millones de intentos de ciberataques, un promedio diario de 98 millones. De los cuales el 74% tuvo origen en correos electrónicos fraudulentos.

Recomendaciones para evitar estafas digitales

El Ministerio TIC y ColCERT aconsejan verificar siempre la autenticidad de las páginas web, asegurándose de que cuenten con protocolos de navegación segura (https) y buena reputación.

Asimismo, recomiendan usar métodos de pago confiables como pasarelas reconocidas o tarjetas virtuales, y evitar cualquier transacción desde redes Wifi públicas.

De igual manera, se recomienda proteger las contraseñas, activando la autenticación en dos pasos, y desconfiar de enlaces sospechosos enviados por mensajería o correo.

Además, los usuarios deben revisar con frecuencia los movimientos bancarios y guardar los comprobantes para detectar así anomalías a tiempo.