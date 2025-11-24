El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, informó este lunes que los procesos de visado para los ciudadanos colombianos serán ahora mucho más rápidos.

Asimismo, señaló que el Gobierno estadounidense está implementando medidas concretas para agilizar los trámites de visas, incluyendo citas y plazos, ante el aumento en la demanda de solicitudes.

McNamara aseguró además, en entrevista con la Revista Semana, que la relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento sólido, lo que se ha visto reflejado en la llegada anual de un millón de turistas estadounidenses al país.

De igual manera, el embajador (e) se refirió a las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países en cuanto al creciente interés de los colombianos por viajar hacia EE. UU. con fines turísticos, de negocios o para asistir a grandes eventos como el Mundial de Fútbol 2026.

Según el medio antes citado, el diplomático indicó que miles de colombianos realizan entrevistas diariamente para solicitar diferentes tipos de visas, por lo que Estados Unidos busca facilitar el proceso de los viajes, considerando que “es algo de beneficio mutuo” para ambos países.