El Icetex anunció un alivio financiero temporal para más de 98.000 personas que actualmente presentan retrasos en el pago de su crédito educativo.

Unos 1.500 pasajeros en Colombia se han visto afectados por cancelación de vuelos a Venezuela

‘No fui yo quien ordenó la libertad de disidentes de alias Calarcá’: fiscal Luz Adriana Camargo

Video: volqueta sin frenos chocó a más de 12 vehículos y dejó a tres personas heridas

Gracias a esta iniciativa, quienes estén en mora podrán eliminar por completo los intereses acumulados, siempre y cuando realicen un acuerdo de pago dentro de las fechas establecidas.

El beneficio estará disponible del 18 de noviembre al 20 de diciembre, periodo durante el cual la entidad condonará intereses corrientes, intereses vencidos y moratorios. La condición principal es que el usuario cuente con más de 31 días de mora y formalice un compromiso de pago.

Pexels Imagen de referencia. El beneficio estará disponible del 18 de noviembre al 20 de diciembre, periodo durante el cual la entidad condonará intereses corrientes, intereses vencidos y moratorios. La condición principal es que el usuario cuente con más de 31 días de mora y formalice un compromiso de pago.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, señaló que este esfuerzo busca “aliviar la carga económica de los usuarios y facilitar la continuidad de sus procesos educativos”, especialmente para quienes han tenido dificultades para mantenerse al día.

Los beneficiarios en cartera activa, cartera castigada o pertenecientes a fondos en administración, podrán sumarse a esta estrategia sin necesidad de tener un acuerdo previo. Una vez completado el trámite, la condonación se aplicará automáticamente.

Shutterstock/Shutterstock Los beneficiarios en cartera activa, cartera castigada o pertenecientes a fondos en administración, podrán sumarse a esta estrategia sin necesidad de tener un acuerdo previo. Una vez completado el trámite, la condonación se aplicará automáticamente.

Asimismo, el Icetex ofrece varias opciones para pagar dependiendo de la situación del usuario: cancelar la obligación completa, cubrir el saldo vencido para actualizar el crédito o ajustar el valor de la cuota y el plazo del crédito para facilitar el pago.

Con este plan, la entidad busca que miles de beneficiarios puedan regularizar su situación económica antes de finalizar el año y continuar con su formación sin cargas adicionales.