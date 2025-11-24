La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por la designación de varios exjefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos Salvatore Mancuso, ‘Macaco’, ‘Jorge 40’, ‘Don Berna’, ‘Diego Vecino’ y otros exintegrantes de las AUC.

De acuerdo con el organismo “no hay claridad sobre sus funciones y no se le puede dar ese estatus a personas que no han aportado a la reparación de las víctimas”, refiriéndose a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La demanda, instaurada por la defensora Iris Marín, también señala: “En el presente caso la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la Resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz, con la significativa carga axiológica positiva que ello evoca y el importante poder de intervención que conforme al contenido de esta resolución el conlleva, a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley”.

Sobre estos 16 ‘exparas’, el documento indica que “son personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos, cuyo aporte futuro a la reconciliación efectiva, en vista de las actuales circunstancias del proceso subyacente, es bastante incierto”.