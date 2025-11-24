Este 24 de noviembre, al cumplirse seis días del secuestro de Miguel Ayala y de su tour manager, Nicolás Pantoja, en Cajibío (Cauca), el cantante Giovanny Ayala pidió públicamente a los captores permitir el regreso de los dos jóvenes.

La familia Ayala, junto con amigos y seguidores del artista, se reunió en Villavicencio para celebrar una eucaristía y pedir por la liberación de los secuestrados. En medio del encuentro, Giovanny Ayala compartió un mensaje dirigido a quienes mantienen a su hijo en cautiverio.

“Desarmo mi corazón para que se abran los caminos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso”, dijo con evidente emoción. Añadió que su mayor anhelo es recuperar la tranquilidad y que “todo vuelva a la calma”.

El cantante relató cómo ha vivido estos días desde el secuestro ocurrido el 19 de noviembre. “El reloj se paró”, expresó, asegurando que sus jornadas transcurren en una incertidumbre absoluta porque “no sabe si es de día o de noche”. “Es una incertidumbre que solamente sienten las personas que han vivido esta situación”, agregó.

¿Quién es Nicolás Pantoja, el joven secuestrado junto a Miguel Ayala?

Nicolás Pantoja, secuestrado junto a Miguel Ayala, también es motivo de preocupación para su familia. Al finalizar la eucaristía, su madre, Patricia Pantoja, destacó el compromiso y la dedicación de los dos jóvenes.

“Son muchachos que lo único que hacen es trabajar y acompañar a un artista que le canta al pueblo”, afirmó.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 2.000 seguidores, Pantoja ha mostrado su trabajo en la industria musical, así como su experiencia como agente de bienes raíces y su proceso como estudiante de Derecho.

En TikTok, su actividad es más constante: suma más de 35.000 seguidores y publica videos sobre su rutina diaria, reflexiones e historias que conectan con su audiencia.