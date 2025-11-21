La precandidata presidencial Paloma Valencia solicitó al procurador general, Gregorio Eljach, una “acción preventiva” en la Universidad Nacional, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Leopoldo Múnera como rector.

La petición fue enviada en una carta firmada el jueves y divulgada este viernes 21 de noviembre en la red social X. En ella, Valencia argumenta que el fallo de la Sección Quinta dejó claro que el Consejo Superior Universitario “infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024”

La dirigente del Centro Democrático recordó que el proceso de nombramiento del rector finalizó el 21 de marzo de 2024, cuando José Ismael Peña fue elegido. Por esa razón, sostiene que no era posible aplicar la figura de “corrección de actuaciones administrativas” para revertir la designación inicial. También destacó que el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la elección de Peña.

Tras difundir la carta, Valencia reiteró que la llegada de Múnera al cargo fue “ilegal” y pidió que la Procuraduría acompañe la “transmisión de mando de Múnera a Peña para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias judiciales”.

Solicité a la Procuraduría que realice una acción preventiva urgente en la Universidad Nacional.



El Consejo de Estado dejó claro que:



1. La elección de José Ismael Peña fue legal

2. ⁠El proceso de elección del Rector finalizó con la designación de Peña

3. ⁠La elección de… pic.twitter.com/o0f1MoFU24 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 21, 2025

Leopoldo Múnera, por su parte, reaccionó al fallo desde su oficina mediante un video publicado en X. Allí afirmó que acatará la decisión del alto tribunal, aunque cuestionó el trato diferenciado hacia los dos consejos superiores que intervinieron en la escogencia de los rectores.

“Considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia”, agregó.

También llamó a los estudiantes a mantener la calma y evitar acciones que pongan en riesgo la culminación del semestre académico.