La inspección judicial ordenada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al depacho de la fiscal Lucy Laborde en Barranquilla, relacionada al caso de las labores investigativas por el financiamiento de la campaña de Petro presidente, empezó en la mañana de este viernes 21 de noviembre.

Leer también: Fiscal Lucy Laborde pidió reprogramar la inspección judicial a su despacho que se iba a realizar por la investigación a campaña del presidente

En la inspección, además de la fiscal Laborde, estuvo presente el abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Petro, quien se refirió al hecho ante medios de comunicación.

“Se va a examinar cada uno de los radicados que ha abierto la fiscal Laborde, cada una de las declaraciones juradas que se tomaron por parte del fiscal Mario Burgos cuando él era fiscal, cada una de las evidencias que tiene la Fiscalía relacionadas con el supuesto ingreso de dineros a la campaña de Petro presidente”, declaró Carranza.

La inspección, que también cuenta con presencia de delegados de la Procuraduría, estaba programada para el pasado martes 18 de noviembre, sin embargo, Laborde, solicitó que fuera reprogramada para el este viernes.

La inspección tiene la intención de establecer las actividades de Nicolás Petro respecto de la campaña presidencial de su padre, el presidente Gustavo Petro, en el año 2022, fecha de la campaña electoral para la Presidencia.

Importante: “Comparto muchas ideas del gobierno del cambio, pero no soy político activista”: César Julio Valencia Copete

Además, se recolectará información sobre la presunta recepción de dineros con destino a la campaña presidencial del mandatario, así como los testimonios de cada persona que fue indagada en la investigación.

A la fiscal Laborde se le solicitó los documentos en los que esté plasmada información respecto a lo antes mencionado y la grabación de las audiencias celebradas en el marco de cada proceso que se adelanta contra el exasambleísta del Atlántico, señalado de haber permito el ingreso de dineros ilegales a la campaña.