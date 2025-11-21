El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, fue llamado por el presidente Gustavo Petro para que asumiera como ministro de Justicia. Sin embargo, este rechazó el cargo por temas de salud.

Leer también: “No le tuvimos miedo al Mono Jojoy, no le vamos a tener miedo a usted”: John Pinchao explicó su cabezazo a Levy Rincón

En entrevista con Blu Radio, Valencia Copete dio más detalles de la decisión, de los problemas de salud que le impidieron asumir la cartera ministerial y de lo que habló con el presidente Petro en una reunión.

Relató que el pasado 13 de noviembre recibió una llamada de la directora del DAPRE Angie Rodríguez, comunicándole su designación. Dijo que en un principio él aceptó, pero en la preparación para asumir el cargo el médico que lo atiende desde hace varios años le recomendó que no tomara el cargo.

“El médico me aconsejó que no asumiera ese compromiso... Consulté otra opinión y llegó a idéntica conclusión... De noche uso oxígeno y, de día, por precaución ando con un aparato pequeño que utilizo cuando lo requiero”, explicó en el medio nacional.

Detalló que situaciones del cargo, como desplazamientos en Bogotá, los constantes viajes, reuniones de muchas horas, hicieron que los médicos le recomendaran no aceptar el cargo.

Importante: “La Fuerza de las Regiones nació para romper la lógica del dedazo, no para replicarla con nuevos protagonistas”: Héctor Olimpo

También comentó que sostuvo una reunión con el presidente Petro, en la cual no se discutió nada sobre la agenda ministerial, sino solo la razón por la cual no pudo aceptar ser ministro de Justicia.

“Le expresé que hubiera querido estar al frente del ministerio, pero que mis médicos me recomendaron con firmeza no asumir esa responsabilidad”. Dijo que fue una conversación “muy cordial”.

Valencia Copete admitió que se siente muy cercano a las ideas del Gobierno del presidente Petro, pero que no suele ser activo en público en cuanto a la política.

“Yo soy un libre pensador, una persona progresista... Comparto muchas ideas del gobierno del cambio, pero no soy político activista”, dijo.

Añadió que no se considera ni liberal, ni conservador, ni petrista.