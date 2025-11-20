Una niña de 13 años fue víctima de abuso sexual por parte de seis menores de edad en el municipio de Mutatá, Antioquia. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían intimidado a la menor con un arma blanca.

Lea más: Pedro dice que demandará a Leonardo Helicopters, empresa que hacía mantenimiento a helicóptero presidencial, por incumplimiento de contrato

Según Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de Mutatá, indicó que los menores interceptaron a la niña, de nacionalidad venezolana, mientras se encontraba sola en la vía pública.

Asimismo, el funcionario manifestó que los agresores la amenazaron con un arma blanca y la condujeron hasta las afueras del casco urbano, en la carretera que conduce a Medellín, cerca del sector conocido como El Peaje.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, al parecer, dos de los menores habrían participado directamente en el abuso sexual de la niña.

La menor fue trasladada de inmediato al hospital La Anunciación de Mutatá, donde se activaron los protocolos de atención establecidos para casos de violencia sexual infantil, conocidos como código fucsia. “Desde la Secretaría de Gobierno junto con la comisaría atendimos el caso”.

Ver más: Tres generales y 27 militares, imputados por la JEP por 209 casos de ‘falsos positivos’ en Meta

El secretario de Gobierno indicó que la menor se encuentra recibiendo atención médica y acompañamiento psicológico por parte de la Alcaldía de Mutatá.

Por su parte, los presuntos responsables fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien determinó su internamiento preventivo en un centro especializado para menores de edad.