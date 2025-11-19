En medio de la crisis de seguridad que viven algunos departamentos del sur del país, principalmente Cauca y Valle del Cauca, el delegado para la Gestión y la Gobernanza Territorial de la Procuraduría General de la Nación, Alexander López Maya, convocó al Ministerio de Defensa a una mesa de trabajo con el fin de conocer el plan de seguridad que se está implementando en el suroccidente.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, consideró necesaria esta mesa de trabajo debido a las graves alteraciones al orden público que se vienen presentando en esa región del país, como el atentado del EMC con drones, explosivos y ráfagas de fusil contra un puesto policial en el corregimiento de Mondomo, en la zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, el pasado 15 de noviembre; así como el secuestro de un soldado en medio de combates del Ejército contra el grupo Carlos Patiño de las disidencias, en el municipio de Balboa, mismo departamento, el viernes anterior.

Este martes también fue perpetrado un ataque contra la Policía en Cauca. Las disidencias de alias Iván Mordisco atentaron contra una estación de la institución en el municipio de Jambaló. Al parecer, miembros del grupo armado ilegal – con megáfono en mano – anunciaron los hostigamientos, por lo que pidieron a la población civil que reside cerca de las instalaciones evacuar sus viviendas.

El Ministerio Público indicó a través de un comunicado que en la mesa de trabajo, realizada en Bogotá, se solicitó al Ministerio de Defensa precisar las estrategias y acciones que se implementan para prevenir y contener las alteraciones al orden público en el suroccidente del país.

Además, se acordó continuar en una gestión articulada en el marco del relacionamiento armónico institucional.

En ese sentido, la Procuraduría pidió a las autoridades fortalecer la protección a la ciudadanía “para garantizar los derechos fundamentales de la población y la seguridad de los ciudadanos en todos los rincones del territorio nacional”.