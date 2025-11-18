La situación de violencia en la ciudad de Cali se encuentra en estado crítico tras registrarse tres atentados durante el fin de semana. Las autoridades del departamento del Valle del Cauca se encuentran el alerta máxima.

El primer atentado con granada ocurrió en la noche del pasado sábado 15 de noviembre contra la estación de Policía Los Mangos, al oriente de la ciudad. La explosión sacudió la avenida Ciudad de Cali cerca de las 10:00 p. m.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación dejó heridos a dos uniformados y a un ciudadano que estaba en las inmediaciones, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

Asimismo, indicaron que el artefacto fue arrojado desde un vehículo que pasó frente a la estación. La onda explosiva dañó parte de la fachada y provocó pánico entre los vecinos que salieron a ver qué había ocurrido.

El segundo hecho terrorista se presentó en la noche del pasado domingo 16 de noviembre contra la sede de RCN Televisión en Cali, cuando fue activada una granada en inmediaciones del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró en carrera 8 con calle 30, barrio Industrial Los Mangos. Al parecer, este hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños estructurales en el edificio del canal de televisión privado en la capital del Valle del Cauca.

El tercer atentado se registró en la noche del pasado lunes festivo 17 de noviembre, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo cerca de un CAI en el oriente de Cali. El hecho no dejó personas heridas, pero un perro que estaba cerca del sitio resultó afectado.

De acuerdo a las autoridades, se trató de un artefacto explosivo de bajo poder. El hecho se registró en el barrio Charco Azul. Este mismo CAI fue atacado con explosivos en el año 2023, en ese entonces sin dejar personas lesionadas.