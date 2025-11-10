El Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció que dejará en libertad en las próximas horas a los cinco soldados que fueron secuestrados en la vereda Santo Domingo, en Tame, Arauca, este domingo 9 de noviembre.

De acuerdo al comunicado del grupo armado, la liberación se realizará ante una comisión humanitaria.

Se trata de cinco soldados que están adscritos a la Brigada 18 del Batallón de Apoyo de Artillería de Campaña N.º 18. Estos se movilizaban de civil en un bus y fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño.

Los soldados son: Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Andrés Muñoz Zapata, César Julio Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

Múñoz Osorio y Munive Sandoval son oriundos del departamento de Sucre. El primero es nativo del municipio de Ovejas y el segundo de San Marcos.

EL HERALDO estableció comunicación con Álvaro, un primo de Daniel José, quien aprovechó para solicitarle a los captores de su familiar y de los otros cuatro soldados que los dejen en libertad inmediata.

“Por favor no más secuestros. Libérenlos. Tengan compasión de los familiares que estamos afectados. Esto es un trauma para nosotros al no saber cómo y dónde se encuentran. Por favor permitan que ellos llegue sanos y salvos a sus hogares”, dijo.

Ratificó que el secuestro de Daniel José, que tiene 22 años, se produjo cuando regresaba a su trabajo, pues había estado hasta el 7 de noviembre de descanso en su natal San Marcos y debía entrar a laborar desde el domingo 9.

Relata Álvaro que su familiar en su descanso aprovechó para celebrar el Baby Shower de su primer hijo que tiene fecha de nacimiento para el próximo mes de diciembre.

Daniel José tiene más de dos años de estar en las filas del Ejército Nacional.

“Compartimos muy felices en familia ese día porque su esposa está embarazada y había Baby Shower”, dijo el familiar que se enteró de esta mala noticia desde la tarde del domingo cuando un comandante del Ejército los llamó a reportar esa novedad.

Del soldado César Julio Múñoz Osorio se conoce que es nativo de Ovejas, en el corazón de los Montes de María de Sucre, y habita con sus padres en el barrio 21 de septiembre.