Este domingo 9 de noviembre cinco soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, según confirmaron las Fuerzas Militares.

De acuerdo a El Tiempo, los militares estaban realizando una operación regular cuando fueron interceptados por hombres armados.

Otra versión que se maneja es que los soldados se transportaban en un bus intermunicipal, en la vereda Santo Domingo, del municipio en cuestión.

Se sabe que los soldados están adscritos a la Brigada 18 (Octava División) del Ejército Nacional y que en la zona delinquen tanto el ELN como las disidencias de las Farc.

Hay que recordar que en la misma región se mantienen secuestrados Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, de la Fiscalía, y los agentes de la Dijín de la Policía Yordyn Pérez Mendoza y Franque Hoyos Murcia.

Dos policías fueron asesinados en Antioquia

Este mismo domingo 9 de noviembre, en el corregimiento Altamira, del municipio de Betulia, en Antioquia, fueron asesinados dos policías.

Los uniformados estaban patrullando por la zona cuando fueron atacados a fusil por varios hombres. Perdieron la vida en el sitio.

Fueron identificados como Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años, ambos subtenientes.