Las autoridades neutralizaron este sábado un intento de atentado con explosivos contra las instalaciones del Batallón Militar Bolívar , en Tunja, capital del departamento de Boyacá, según informaron fuentes oficiales.

Leer más: Video: así quedaron las instalaciones del Batallón Bolívar en Tunja luego de atentado con explosivos

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, indicó que se realizaron explosiones controladas de algunos artefactos hallados dentro de un camión volqueta abandonado en las inmediaciones del batallón militar.

Redes sociales

“Desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de Tunja sobre un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía para corroborar qué tipo de elementos se encontraban dentro del vehículo”, explicó Pico en un video compartido en redes sociales.

No olvide leer: Ofrecen recompensa de 100 millones de pesos por información sobre responsables de abandonar volqueta con explosivos en Tunja

Redes sociales

Las Fuerzas Militares reportaron varios uniformados lesionados durante las labores de desactivación de los explosivos, aunque sin precisar el número ni la gravedad de las heridas.

El presidente Gustavo Petro afirmó en una publicación que las autoridades lograron neutralizar el intento de atentado “sin víctimas mortales”.

Lea también: Video: en una cámara de seguridad quedó grabado el momento en que dejan abandonada la volqueta con explosivos en Tunja

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”, dijo el mandatario en X.

Petro añadió que las operaciones para encontrar a los responsables continuarán y llamó a “no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”.