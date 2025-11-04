El juez segundo penal de conocimiento de Barranquilla, Hugo Carbonó, decidió en la tarde de este martes que el interrogatorio en el que Nicolás Petro Burgos admitió su culpabilidad no será parte del paquete probatorio en el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El togado, además, explicó que el acta de compromiso firmado para un preacuerdo también fue desestimado, tal y como lo solicitó la defensa del hijo del presidente.

“El juzgado es claro que se vulneró el proceso de no autoincriminarse y este despacho considera que se configura la vulneración de las garantías de las pruebas”, explicó Carbonó.

Por otro lado, Carbonó decidió que “no se excluye ningún elemento relacionado con el vehículo Mercedes Benz ni con el inmueble de Tubará” debido a que “no hubo vulneración de garantías, a pesar de algunos procedimientos indebidos en la entrega de esos bienes”.

Además, se confirmó legalidad de las declaraciones de Day Vásquez contra Nicolás Petro.

“La Fiscalía tiene facultad de desarrollar actividades investigativas cuando tenga conocimiento, por cualquier medio, de información útil para la indagación penal. Facultad que, en este caso, fue ejercida legítimamente”, dijo explicó Carbonó.