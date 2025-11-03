BOGOTÁ. La Procuraduría informó este lunes en un comunicado que solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social información detallada sobre los procedimientos normativos y técnicos utilizados para la convocatoria, postulación y posesión del representante indígena ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud.

Además, el ente de control disciplinario requirió evidencia de las garantías que se implementaron en el procedimiento de elección.

Según el Ministerio Público en este proceso se debía “asegurar la participación efectiva de las comunidades indígenas respetando sus procedimientos autónomos y legítimos, así como los principios de representatividad, transparencia y garantía, conforme a sus usos y costumbres”.

Explicó finalmente la Procuraduría que la petición de la información surgió por las inconformidades expresadas por las comunidades con respecto a la designación.

“Se trata de una actuación preventiva que busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a su participación política y autonomía”, concluyó la entidad.