El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de alias Iván Mordisco el atentado con carrobomba que fue perpetrado en la madrugada de este lunes festivo cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca, dejando como saldo dos personas muertas.

Carrobomba explotó cerca de la estación de Policía de Suárez, Cauca 👉https://t.co/MHfiEirlxO pic.twitter.com/plWz0KLLpi — EL HERALDO (@elheraldoco) November 3, 2025

“Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias Mordisco en Suárez, Cauca, mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a dos civiles y herido a un policía”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Agregó que “este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.

El jefe de la cartera de Defensa ofreció hasta $200 millones de recompensa por información que “permita anticipar y evitar hechos similares”.

Asimismo, anunció que se reunió este lunes con la cúpula militar y policial, y después lo hará con autoridades regionales para fortalecer las operaciones que se han adelantando en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, “donde hemos neutralizado a 724 integrantes de los GAO (23 % más que en el 2024)”, destacó.

Publicó igualmente un cartel de los “principales terroristas en el Cauca”, que muestra que solo falta uno por ubicar: alias Marlon, señalado cabecilla de las disidencias, por quien las autoridades ofrecen hasta 4,500 millones de pesos.