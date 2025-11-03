En la mañana de este lunes 3 de noviembre fue hallado con vida el ciudadano extranjero que llevaba dos días perdido en los cerros orientales, en Bogotá.

El turista fue identificado como Nangyl Tenzing, de 48 años, nacido en India, con nacionalidad estadounidense y dedicado al alpinismo. Se encontraba hospedado en un hotel del centro de Bogotá.

De acuerdo con la Oficina de Turismo de Bogotá, el pasado 1 de noviembre el extranjero habría ingresado por cuenta propia a los cerros orientales, aparentemente utilizando un camino no autorizado dentro del sistema de senderos oficiales.

“Posteriormente, logró comunicarse con su hermana, a quien manifestó encontrarse desorientado y sin posibilidad de ubicar la salida, razón por la cual se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate”, detalló la oficina en un comunicado.

Las labores de búsqueda fueron lideradas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con apoyo del Grupo Especializado de Rescate (GER) y binomios caninos, utilizando drones de reconocimiento aéreo y equipos de comunicaciones.

También participaron la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Turismo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) la Secretaría de Salud Distrital y otras entidades distritales.

Tras más de un día de búsqueda lograron ubicar al ciudadano en una zona de difícil acceso. De inmediato le brindaron primeros auxilios y valoración inicial por parte de los equipos de rescate.

“Asimismo, se solicitó el apoyo de una ambulancia al Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar su traslado a un centro de salud, donde se verificará su estado médico”, sostuvo la Oficina de Turismo.