Dos hombres resultaron gravemente heridos en el municipio de Aroní, Antioquia, al ser víctimas de un campo minado en la vereda Tacamocho, al nordeste del departamento.

Uno de los afectados, de 38 años, sufrió amputación de su pierna izquierda, mientras que el otro, un joven de 22 años, presentó graves problemas oculares debido a la activación de los explosivos. Ambos fueron llevados a un centro asistencial en la zona, donde recibieron atención prioritaria.

Sin embargo, la Séptima División del Ejército Nacional informó que las víctimas tuvieron que ser trasladas por sus tropas de manera urgente, desde Aroní hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo a las autoridades, el hecho es atribuido a integrantes del Gao-r Estructura 36, bajo el mando de alias Manuel Guaricho, tercer cabecilla de esta estructura.

Además, el Ejército señaló que con estos explosivos se pretendía afectar a las tropas y la población civil de la zona, e hizo énfasis en que los hechos “representan una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo la vida e integridad de las comunidades el nordeste antioqueño”.

Por su parte, Corpades aseguró que en la comunidad hay temor y zozobra, ya que “desde hace un año la zona está sembrada de minas antipersona sin respuesta de la autoridades municipales, departamentales, ni nacionales", dijo.