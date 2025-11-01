El pasado 30 de octubre el Ejército Nacional informó que un soldado profesional murió luego de que tropas del Batallón de Infantería N.° 7 sufrieran un atentado con explosivos en el municipio de El Patía, en Cauca.

De igual manera, la institución armada atribuyó el ataque al grupo armado organizado residual (GAO) estructura Carlos Patiño de las Farc, que dejó también 10 soldados heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó este sábado a los uniformados heridos, que se recuperan en un centro médico del sur de Cali, y desde allí anunció una recompensa millonaria por información que permita la captura de los responsables.

“En cada uno de ellos pude ver la fortaleza y el espíritu inquebrantable que caracteriza a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública. Su valentía, incluso en medio del dolor, es testimonio del compromiso que asumieron al defender a Colombia”, manifestó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que el Gobierno ofrecerá 500 millones de pesos por alias Zamora, integrante del frente Carlos Patiño, señalado de ser el responsable de este acto terrorista.

El mindefensa también le envió un mensaje a los familiares de los soldados heridos en medio del ataque con explosivos en el departamento del Cauca.

“Les expreso mi cercanía y gratitud: no están solos. Su sacrificio honra a la Nación y nos inspira a seguir trabajando con determinación para brindarles el mejor acompañamiento y asegurar su pronta recuperación", enfatizó.

El ministro de Defensa indicó además: “Reafirmamos que ningún acto violento doblegará nuestra convicción. Nuestros soldados son ejemplo de resiliencia y amor por la Patria; por eso, continuaremos fortaleciendo las operaciones contra los responsables de estos hechos, hasta llevarlos ante la justicia”.