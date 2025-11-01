Este sábado 1 de noviembre se registró una masacre en el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca, que dejó como saldo cuatro personas muertas y tres más heridas.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, el ataque se presentó en el interior de un bar donde las víctimas departían.

En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas, impactando a siete, cuatro de las cuales murieron.

Las tres personas lesionadas, entre las que estaría un menor de edad, están siendo atendidas en el hospital local, sin que aún trascienda el estado de salud de cada una ni sus identidades.

Al parecer, los responsables de la masacre huyeron del lugar de manera inmediata, por lo que la Policía no ha reportado personas capturadas por este caso.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargó de la diligencia de levantamiento de los cuerpos en el establecimiento comercial donde se produjo el crimen.

Mientras que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.