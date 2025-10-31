Profundo dolor y consternación son los sentimientos que hoy embargan a la familia y amigos de María José Ardila, la joven que murió tras participar en un concurso de la discoteca de Cali con seis retos de consumo de licor.

El pasado 28 de octubre debía ser un día de celebración por su cumpleaños número 23, pero se convirtió en el inicio de una tragedia por la que hoy sus seres queridos piden justicia y, sobre todo, generar conciencia entre los jóvenes.

Los hechos ocurrieron ese sábado cuando estaba con varios amigos en una discoteca del norte de la ciudad llamada Sasga Bar. Entre la emoción, la joven decidió hacer un reto de licor que ofrece el establecimiento, en el que se tenía que tomar varios shots.

María José inició el desafío pero llegó un momento en que empezó a vomitar y tuvo una bronco aspiración que hizo que quedara inconsciente, según narró su padre, Andrés Ardila.

Así eran los retos de la discoteca

La imagen del reto que estaba en el perfil de la discoteca, que luego fue borrado, se evidencia que uno de los shots que tenía que tomarse se llama ‘cucaracho’ o ‘cucaracha’.

El cóctel “cucaracho” es una de las bebidas más emblemáticas y atrevidas de la coctelería mexicana. Su nombre es muy curioso y su preparación es explosiva.

Como es llamativo al prepararlo lo han convertido en un clásico de fiestas y bares, especialmente entre los jóvenes que buscan una experiencia intensa y divertida.

La joven llegó hasta el último reto, cuyo premio era de $1.500.000 pero,según sus familiares, este subió a $2.000.000. En ese momento, María José alcanzó a beber tres shots y en un momento dijo: “Ese último trago me supo horrible”.

Minutos después se desplomó y comenzó a convulsionar. Tanscurrieron 17 minutos sin que pudiera respirar y posteriormente fue ingresada a un centro médico donde permaneció en UCI hasta ayer 30 de octubre, cuando los padres decidieron desconectarla, pues había sufrido muerte cerebral.

Estas son las investigaciones que adelantan las autoridades

Ante el clamor de justicia que piden sus familiares, las autoridades en Cali adelantan varias investigaciones, especialmente en la discotecta para indagar si existió algún tipo de omisión para atender la emergencia.

El medio local Tu Barco señaló que hay algunas líneas investigativas en el caso. En primera medida se estaría analizando “la posible alteración o cambio del licor” que ella ingirió durante los retos. Además indagan ”la responsabilidad del establecimiento por omisión en la atención de emergencia“.

Ante este hecho, el bar se pronunció en un comunicado lamentando lo sucedido.

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, se lee en el pronunciamiento.