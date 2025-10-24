Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, consideró injusta la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirlo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, conocida como Lista Clinton, que implica una serie de sanciones económicas.

“La misma fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con narcotrafico ni con la campaña presidencial. Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la lista Clinton”, escribió en su cuenta de X el exdiputado del Atlántico, quien enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sostuvo que esta medida representa “una persecución política y judicial sin precedentes”, por lo que anunció que acudirá a “organismos internacionales para defender mis derechos”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Bessent agregó que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.

Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que este pidiera en septiembre desde Nueva York a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza.

La semana pasada, Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

El presidente estadounidense dijo el miércoles desde la Casa Blanca que Petro es “un matón y un mal tipo” y le acusó de fabricar “muchas drogas”.

Según el Departamento del Tesoro, “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur”.

EE. UU. considera que Petro “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de “paz total”, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber “calumniado e insultado a Colombia”.