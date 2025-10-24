El presidente Donald Trump advirtió ayer jueves 23 de octubre en rueda de prensa desde la Casa Blanca lo que iba a ocurrir este viernes. Si bien el mandatario estadounidense no dio detalles sí dijo que no iba a “aguantar por mucho más tiempo” a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Colombia es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo, un matón es el líder de ese país. No vamos a aguantar esto por mucho más tiempo”, aseguró Trump.

Un día después se conoció la dura medida de Estados Unidos contra el presidente Petro y miembros de su círculo más cercano: la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ellos fueron incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

¿Por qué Petro fui incluido en la Lista Clinton?

Sobre los motivos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que el presidente Petro “ha permitido que la producción de cocaína en Colombia se dispare hasta alcanzar su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Ante esto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló: “El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger a nuestra nación y dejar en claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

El comunicado apunta a que en esta lista están incluidas “personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas”.

