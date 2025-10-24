Por medio de un video, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro con respecto a la convocatoria para una concentración en la capital de país para este viernes 24 de octubre.

El mandatario local le pidió al presidente que le haga un llamado a sus simpatizantes para que la manifestación, que se realizará en la Plaza Bolívar, se haga de forma pacífica y sin actos de violencia.

“Presidente Gustavo Petro, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción”, se lee en la publicación.

En el video, Galán señala que las protestas y manifestaciones son un derecho que se debe garantizar, pero siempre y cuando se haga sin violencia ni actos de vandalismo.

“Hay muchos habitantes de Bogotá cansados de las protestas que terminan en hechos violentos y que son causados por algunos de los que participan en esas manifestaciones”, indica el alcalde en el video.

Aseguró que desde la Alcaldía se garantizarán los derechos de los manifestantes, pero también de quienes decidan no hacerlo.

“Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente que se comprometa a participar sin violencia, sin destrucción ni vandalismo”, también se le escucha decir a Galán.

Hay que recordar que la convocatoria del presidente Petro se dio el martes pasado, para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe.