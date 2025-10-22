El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo al determinar que Caracol Televisión deberá responder por las lesiones sufridas por Ángela Gisela Ordóñez Vinasco, quien participó en el reality El Desafío en el año 2006.

La decisión judicial invalidó una cláusula del contrato en la cual exoneraba al canal de toda responsabilidad por los daños ocasionados a la exparticipante, argumentando que dicha disposición contradecía principios esenciales como la buena fe contractual y el orden público.

Ordóñez, quien formaba parte del equipo “Los Rebuscadores”, sufrió un fuerte accidente el 18 de julio de 2006, durante una competencia en bicicleta que no contaba con condiciones adecuadas de seguridad. Según el tribunal, el circuito presentaba un terreno en mal estado y la concursante no disponía de los elementos básicos de protección, como casco o rodilleras.

X @TSB_Bogota Compensación a exparticipante de El Desafío

El impacto le provocó trauma craneoencefálico, contusión temporal y hemorragia meníngea traumática, además de secuelas neurológicas permanentes que redujeron su capacidad laboral en más de un 66 %, según certificó Colpensiones.

La gravedad de las lesiones también afectó su vida familiar, derivando en la pérdida de la custodia de su hijo menor.

El magistrado Juan Carlos Cerón Díaz, integrante de la Sala Sexta Civil de Decisión, fue quien revocó el fallo emitido por el Juzgado 45 Civil del Circuito, al considerar que Caracol incumplió su deber de proteger la integridad física y mental de los concursantes.

YouTube Ángela Gisela Ordóñez Vinasco participó en el reality El Desafío en el año 2006.

“Ninguna empresa puede liberarse anticipadamente de su responsabilidad cuando están en juego la vida o la dignidad humana”, subraya la sentencia, que también advierte que la exoneración contractual carece de validez al desconocer el equilibrio entre las partes.

¿Con cuánto dinero tendrá que indemnizar Caracol Televisión a Ángela Ordóñez?

El Tribunal determinó que el canal deberá indemnizar a Ángela Ordóñez con $40 millones de pesos, y a su hijo Miguel Ángel Pulido Ordóñez con $15 millones, como compensación por los daños morales derivados del hecho. Además, se ordenó a la empresa asumir los costos procesales en ambas instancias.