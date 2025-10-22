Nuevamente se presentaron momentos de tensión en un consejo de ministros del presidente Gustavo Petro. Esta vez, el foco fue la ministra de Vivienda, Helga Rivas, quien recibió un fuerte regaño del mandatario durante la sesión del martes, luego de que expusiera las limitaciones presupuestales para los proyectos de acueductos y agua potable.

El incidente ocurrió poco después de que Petro anunciara la destitución del viceministro de Agua, Francisco Castañeda, y ordenara un revolcón dentro del Ministerio de Vivienda. Tras el anuncio, Rivas tomó la palabra para explicar que parte de las dificultades en la ejecución de los proyectos se debía a un “techo presupuestal muy reducido” para ese sector, comentario que generó una airada reacción del jefe de Estado.

“La base de datos del viceministerio de aguas tiene proyectos de agua pactados con los políticos”, dijo Petro, al advertir que no permitirá ese tipo de prácticas. Luego agregó: “El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo. Si hablan de techo, se dejaron de comer del neoliberalismo en sus ministerios”.

“Eso le ocurre porque no lo dijo al Presidente”

El punto más tenso se produjo cuando Petro reclamó a la ministra por no haberle advertido directamente sobre la situación presupuestal. “Usted tiene un presidente y eso le ocurre porque no lo dijo al Presidente”, le reprochó, mientras insistía en que ese tipo de temas debían tratarse de inmediato con él y no dejar que se agraven con el tiempo.

Rivas defendió su gestión y aseguró que ha hecho las observaciones pertinentes en los consejos de ministros, recordando además que el Gobierno había firmado recientemente un Conpes para la compra de aviones de guerra, lo que generó un debate interno sobre las prioridades del gasto público.

El intercambio entre Petro y Rivas marcó uno de los momentos más tensos de la jornada, que también abordó temas tarifarios del agua y asuntos relacionados con la gestión de residuos. Las discusiones bajaron de tono cuando el consejo pasó a revisar cifras de otras carteras.