El Gobierno creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, que se enfocará en atender a sus ciudadanos en el exterior, informó este miércoles la Cancillería.

“La creación del viceministerio está en sintonía con las necesidades y requerimientos globales en materia de migración, protección y acompañamiento del Estado colombiano a los residentes en el exterior”, detalló la Cancillería en un comunicado.

Entre las tareas de la nueva entidad se encuentran las de gestionar iniciativas, proyectos y estrategias orientadas a fortalecer el tejido social y promover actividades entre los seis millones de colombianos que se calcula viven fuera del país.

También deberá desarrollar programas de vinculación y participación de la diáspora nacional en actividades y proyectos empresariales, culturales, académicos, investigativos y de desarrollo tecnológico e innovación.

Para cumplir sus funciones, el viceministerio se apoyará en dos nuevas direcciones: la Dirección de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional, y la Dirección de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno.

Esta decisión, explicó el Gobierno, responde a la necesidad de unificar en una sola instancia la política migratoria, los servicios consulares y la protección internacional tanto de los ciudadanos colombianos como de los extranjeros en el país.