Un nuevo giro dio el caso del asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez y su madre, ocurrido el pasado 28 de marzo en una panadería del municipio de Envigado, Antioquia. En la mañana de este miércoles, agentes del CTI de la Fiscalía aprehendieron a un menor de edad, familiar directo de las víctimas, señalado de estar vinculado con el crimen.

El aprehendido es Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, sobrino de María Victoria y nieto de María Norelia, quien también perdió la vida en el ataque. El joven fue capturado a las 6:00 de la mañana en el corregimiento de Llanogrande, jurisdicción del municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, Salazar Arenas se encontraba en el lugar de los hechos al momento del atentado, compartiendo mesa con las tres mujeres. Sin embargo, según los registros de las cámaras de seguridad, los sicarios no atentaron contra él, lo cual levantó sospechas en medio del proceso investigativo.

El caso tomó un nuevo rumbo tras los testimonios ofrecidos por los autores materiales del crimen, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para una condena de 17 años y seis meses de prisión. Estos revelaron información que habría permitido identificar a los autores intelectuales del ataque, entre los que se mencionaría al ahora detenido.

El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, confirmó que el menor será procesado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, así como tentativa de homicidio agravado, en relación con la muerte de su tía y su abuela, y las lesiones causadas a otra familiar, quien sobrevivió al atentado.

Las autoridades no descartan que el móvil del doble homicidio esté relacionado con una herencia cercana a los 3.000 millones de pesos, que habría sido destinada a un único heredero, presuntamente el joven capturado.

El crimen ocurrió en momentos en que las víctimas celebraban el cumpleaños de Miguel Ángel en el establecimiento. En el ataque participaron dos sicarios, uno de ellos tuvo fallas con su arma, mientras que el otro logró ejecutar el asesinato y escapar del lugar.

Por el caso ya habían sido judicializados Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, Yubán Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, todos condenados tras aceptar su responsabilidad como autores materiales.

Con la aprehensión del menor, las autoridades continúan investigando si existen más miembros de la familia involucrados en este crimen que ha conmocionado a la comunidad antioqueña.