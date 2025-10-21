Como era de esperarse, la revocatoria de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha provocado todo un polvorín político en el país por lo mediático que ha sido este caso judicial que está lejos de terminarse.

Los expresidentes de la República también se han pronunciado, algunos celebrando y otros siendo más pragmáticos y llamando al acatamiento del fallo aunque a algunos sectores estén en desacuerdo.

“La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, dijo Juan Manuel Santos quien fuera ministro de Defensa durante la Presidencia de Uribe, pero que luego se desmarcaría del exmandatario.

Por su parte, Iván Duque, militante del Centro Democrático, colectividad política del absuelto expresidente, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá destacando las cualidades que, según afirmó, llevaron a este fallo.

“¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen”, escribió en X.

Asimismo, destacó la labor de los magistrados y de la que consideró “victoria de la democracia”: “El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor. Mis felicitaciones a Álvaro Uribe, a su equipo de defensa y a su familia por esta gran victoria de la democracia y del imperio de la ley”.

A su vez, Andrés Pastrana manifestó que con el fallo la política sale del proceso judicial que hasta ahora ha tomado siete años, pero que aún no se cierra pues la defensa de las víctimas ya han anunciado que el caso va a la Corte Suprema de Justicia.

“Enhorabuena, presidente Álvaro Uribe y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares”, expuso el exjefe de Estado que antecedió a Uribe Vélez en la Casa de Nariño.

Quienes aún no se han pronunciado al respecto son los expresidentes César Gaviria, ahora director del Partido Liberal Colombiano, quien ha sido cercado al absuelto gobernante y Ernesto Samper Pizano quien se ha mostrado crítico en otras ocasiones.