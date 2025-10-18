La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó este sábado su “profundo agradecimiento” a la fuerza pública colombiana, que el viernes protegió esa sede diplomática durante los “actos violentos” que dejaron a cuatro policías heridos con flechas en una protesta contra la política estadounidense hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

Lea: Cuatro policías heridos con flechas durante protesta en inmediaciones de la embajada de EE. UU. en Bogotá

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada”, escribió la misión diplomática en la red social X.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada. Nuestros pensamientos están con los… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 18, 2025

La embajada también deseó una pronta recuperación a los policías heridos y reiteró su compromiso de continuar trabajando con Colombia por la seguridad de ambos países.

La manifestación del viernes hizo parte de una “jornada antiimperialista” que se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las principales avenidas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

Lea: Mindefensa calificó como “intento de homicidio” el ataque con flechas que dejó cuatro policías heridos en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que cuatro policías resultaron heridos en la cara, piernas y brazos en los ataques a la embajada por parte de “unos delincuentes, algunos encapuchados” que usaron “artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

Los hechos, calificados como “intento de homicidio” por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fueron rechazados también por el presidente Gustavo Petro, quien los atribuyó a un “grupo más radical” del denominado Congreso de los Pueblos.

Esto no es manifestación. Es intento de homicidio.



El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública.



Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado.



Los responsables… https://t.co/v5f0DDKL2P pic.twitter.com/8C4ce9dqGS — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 17, 2025

Esta plataforma, que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales, llegó a Bogotá el pasado 13 de octubre y se tomó una plazoleta de la Universidad Nacional.