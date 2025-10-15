El Tribunal Superior de Bogotá ya fijó fecha para lectura del fallo en segunda instancia del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La nueva audiencia fue programada para el próximo martes 21 de octubre, a las 8:00 de la mañana.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en auto del 15 de octubre de 2025, comedidamente se les solicita asistir de manera virtual a la audiencia de lectura de decisión de segundo grado, programada para el próximo martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 de la mañana”, indicó a través de un comunicado el alto tribunal.
En esta audiencia se conocerá si se ratifica la condena de primera instancia emitida por la jueza Sandra Heredia, si es absuelto o se modifica el monto de la pena.
Los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, fueron los encargados de resolver los recursos de apelación interpuestos por la defensa, en cabeza de Jaime Granados, y la Procuraduría.