BOGOTÁ. Este martes se citaron movilizaciones por parte de los sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode, para presionar que la Corte Constitucional avale la controvertida reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque las marchas también pedían el avance de la reforma a la salud en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, el epicentro de las movilizaciones está en la decisión del alto tribunal frente a la reforma pensional, basada en un modelo de pilares que integra aportes públicos y privados.

Entre tanto, habría una nueva intriga en la Corte Constitucional por una solicitud que elevara la Casa de Nariño frente a la posesión del más reciente magistrado del alto tribunal, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la revista Semana, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, le pidió al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, informar si la posesión se había dado en forma debida, buscando, al parecer, bajar los votos conservadores en la sala.