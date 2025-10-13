Este lunes 13 de octubre se convirtió en un día histórico para el Medio Oriente luego de que se cumplieran los acuerdos pactados entre Hamás y el Ejército de Israel, y se procediera a la liberación de cientos de rehenes.

En ese sentido, tras conocerse que Hamás liberó a los 20 rehenes vivos, que ya están en territorio israelí, así como la entrega de más de 100 palestinos que estaban en poder de las fuerzas israelíes, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia propondrá ante la ONU la creación de un ejército mundial para la reconstrucción de la Franja Gaza.

De igual manera, el jefe de Estado señaló a través de su cuenta de X que “de inmediato la SAE (Sociedad de Activos Especiales) enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos” en Gaza.

Está es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio de rehenes pactado.



Colombia presentará resolución a Naciones Unidos para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza.



De inmediato la SAE enviara oro… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

Cabe recordar, que la guerra entre Israel y el pueblo palestino ya completó más de dos años con miles de muertos, heridos y desaparecidos; incluso Naciones Unidas catalogó como “genocidio” las acciones perpetradas por el Ejército israelí en la ciudad de Gaza.

Con este intercambio histórico, se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 israelíes que quedan muertos en el enclave palestino.

De igual manera, el Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala.

Aseguró que los 1.968 presos que hacían parte del acuerdo, a cambio de los rehenes israelíes, ya están en sus respectivos destinos.