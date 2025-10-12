La Cancillería activó este domingo en Villa del Rosario, Norte de Santander, gestiones para atender la crisis humanitaria de detenidos en Venezuela.

En el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf) se reunieron el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo Jassir; los funcionarios de Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza; Óscar Eduardo Cabrales, personero del municipio, y representantes de los familiares retenidos en Venezuela.

Durante el encuentro se manifestó la necesidad de hacer pública la urgencia de la situación humanitaria de al menos 40 colombianos privados de la libertad en territorio venezolano.

Por ello, Jaramillo Jassir asumió el compromiso de reiterar el mensaje a la canciller y al presidente de la República sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela.

Así mismo, el próximo jueves se hará circular entre los familiares y demás actores del proceso, un borrador de la misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela.

Se buscarán contactos con los medios de comunicación para enfatizar acerca de la urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que los familiares de los detenidos han denunciado públicamente desde hace varios meses.

Y se establecerá una mesa técnica de trabajo con la participación de familiares, Cancillería, Defensoría del Pueblo, autoridades locales y algunos representantes del Congreso para mantener un monitoreo constante sobre los plazos de las gestiones adelantadas.

En la reunión estuvieron los familiares de los detenidos Álvaro Javier Ojeda Meléndez, Álvaro Ossa Santa, Arlei Danilo Espitia, Brayan Sair Navarro Cáceres, Carlos Alberto Cañas Carreño, Danner Barajas Luque, David Josué Misse Durán, Edwin Iván Colmenares, Edwin Stiven Rosero Castillo, Javier Giraldo García, Jhonny Johan Villan Virgüez, José Luis de la Asunción Aragón, Juan Pretel Pedroza, Kevin José Saavedra Basallo, Luis Eduardo Quinchía Daza, Manuel Alejandro Tique Chávez, Martin Emilio Rincón Quitián, Nelly Zuleima Sánchez Torres, Óscar Alexander Viera Zárate, Pantaleón de la Asunción Aragón, Royman Santa Burgos, Segundo Manuel Cortés Preciado y Wilson Javier Vargas Jiménez.